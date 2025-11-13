Tempo lettura: < 1 minuto

CHIUSDINO – Arriva il 14 novembre nei negozi e sulle piattaforme digitali “La Chitarra Nella Roccia – Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano”, il nuovo disco live pubblicato da Sugar Music.

Si tratta della registrazione del concerto tenuto la scorsa estate nell’abbazia cistercense di Chiusdino, in provincia di Siena, capolavoro architettonico del XII secolo che ha fatto da scenografia naturale a uno spettacolo unico. L’omonimo film-concerto, diretto da Tommaso Ottomano e prodotto da Sugar, è stato presentato in anteprima alla 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Dopo tre giorni di proiezioni esclusive nei cinema The Space, sarà disponibile in streaming su RaiPlay a partire dal 22 novembre.

Le 21 tracce ripercorrono l’intera carriera dell’artista maremmano, includendo i brani più amati del repertorio e le canzoni dell’ultimo album “Volevo essere un duro”, certificato disco d’oro. Tra i momenti salienti, “Canzone Senza Musica – Gli Alberi”, l’intermezzo parlato che Lucio Corsi propone in ogni suo show, e “Maremma amara”, tradizionale canto popolare della Maremma registrato in esclusiva per questo disco live come omaggio alle sue radici.

Dopo una lunga tournée estiva sui principali festival italiani, Lucio Corsi si prepara a due debutti assoluti. A gennaio 2026 partirà il Tour Europeo 2026, la sua prima serie di date nei club delle grandi città del Vecchio Continente: si inizia il 24 gennaio al Padiglione Conza di Lugano (Svizzera), per poi toccare Zurigo (1º febbraio), Vienna (3), Praga (5), Varsavia (6), Berlino (7), Bruxelles (9), Londra (10), Lussemburgo (11), Amsterdam (13) e Parigi (15). Seguirà quindi “Lucio Corsi – Palasport 2026”, il primo tour nei palazzetti italiani: Firenze il 27 novembre, Roma il 5 dicembre e Milano l’11 dicembre.