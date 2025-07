Tempo lettura: 3 minuti

PISA – Un’offerta formativa ampia e in costante evoluzione, nuovi servizi digitali pensati per semplificare la vita delle studentesse e degli studenti, e una campagna di comunicazione social che racconta l’università attraverso gli occhi di chi la vive ogni giorno. Sono queste le principali novità che accompagnano l’apertura delle iscrizioni all’Università di Pisa, al via ufficialmente mercoledì 24 luglio.

Per l’anno accademico 2025/26 l’Ateneo pisano si presenta con strumenti rinnovati, percorsi di studio aggiornati e una narrazione che vuole parlare direttamente ai giovani nel momento più delicato e decisivo: quello della scelta dopo la maturità.

Le iscrizioni si svolgeranno interamente online, e resteranno aperte fino al 30 settembre. Dopo quella data sarà ancora possibile immatricolarsi, ma con il pagamento di una mora, che aumenta in base al ritardo. Anche le studentesse e gli studenti internazionali dovranno seguire la procedura digitale, mentre per chi avesse esigenze particolari sono attivi il servizio Welcome International Students, accessibile su prenotazione, e un numero telefonico dedicato, attivo tre giorni a settimana. Dal 26 agosto al 16 ottobre sarà inoltre attivo, su appuntamento, un punto informativo presso il Polo Fibonacci.

Tra le novità di quest’anno, oltre alla completa digitalizzazione delle iscrizioni, c’è anche l’introduzione del badge virtuale: un nuovo sistema di identificazione dotato di foto e QR code, che sostituisce la classica tessera dello studente. Il badge sarà disponibile per tutti gli iscritti, non solo per le matricole, e permetterà di accedere più facilmente ai servizi dell’Ateneo.

Sul fronte dell’offerta formativa, l’Università di Pisa propone 148 corsi di laurea tra triennali, magistrali e a ciclo unico, suddivisi in sei aree disciplinari: Agraria e Veterinaria, Discipline umanistiche, Ingegneria, Medicina e Farmacia, Scienze matematiche, fisiche e naturali, Scienze giuridiche, economiche e sociali. Anche quest’anno non mancano le novità, pensate per rispondere alle trasformazioni del mercato del lavoro e alle grandi sfide globali. Debutta ad esempio la triennale in Scienze degli Alimenti, attivata dal Dipartimento di Scienze Agrarie. La Scuola di Medicina introduce tre nuove triennali nelle professioni sanitarie: Educazione professionale, Tecniche Audiometriche e Tecniche di Neurofisiopatologia. Il Dipartimento di Economia e Management lancia una nuova magistrale in inglese, “Digital Intelligence and Change Management”, e un curriculum in Economia per lo Sviluppo Sostenibile. A Chimica arriva un nuovo percorso dedicato alla carta, frutto della collaborazione con Confindustria Toscana Nord. Infine, il Dipartimento di Scienze della Terra propone una versione completamente rinnovata della magistrale in Scienze dell’Ambiente e del Clima.

Un panorama formativo ampio, che unisce la solidità delle discipline accademiche tradizionali con l’innovazione e la trasversalità dei percorsi più recenti. A conferma dell’efficacia di questa impostazione, la più recente classifica Censis ha collocato Pisa al primo posto in Italia, fra i mega atenei (cioè quelli con oltre 40mila studenti), per il tasso di occupabilità dei laureati.

Parallelamente all’attività didattica, l’Università di Pisa investe da anni nella qualità della vita universitaria. Oltre ai numerosi servizi legati alla didattica, l’Ateneo offre un ampio sistema di supporto per il benessere personale e psicologico della comunità studentesca. Sono attivi uno sportello di supporto psicologico gratuito, servizi di tutorato alla pari, e sportelli dedicati a studenti con disabilità o DSA. Presenti anche uno sportello antiviolenza, la figura della Consigliera di fiducia, e canali ufficiali per segnalare situazioni di disagio, discriminazione o molestie.

Importante anche l’attenzione alla cultura e allo sport. Il CUS Pisa propone corsi per tutti i livelli, dal principiante all’agonista, mentre il programma “dual career” accompagna gli atleti professionisti nel percorso universitario. Il Coro e l’Orchestra di Ateneo accolgono studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo, promuovendo la partecipazione alla vita culturale dell’università. Lo scorso anno è nato anche il Teatro Didattico di Ateneo, un progetto che ha dato vita a una vera compagnia teatrale composta da studenti e studentesse. L’Ateneo garantisce infine una serie di agevolazioni economiche indirette: biblioteche e aule studio aperte anche nei giorni festivi, Wi-Fi gratuito, convenzioni con enti e agevolazioni per i trasporti pubblici cittadini.