FOLLONICA – Grey Cat Festival conferma, anche per questo 2025, il suo tradizionale calendario, dal 25 luglio al 20 di agosto.

Grande attenzione quest’anno alla grande musica italiana con nomi del calibro di Stefano Bollani (in esclusiva per la Toscana con la sua storica formazione Danish Trio), Peppe Barra con un nuovo spettacolo dedicato alla sua entusiasmante carriera, Fabrizio Bosso con emozionante un omaggio a Pino Daniele in duo con Juan Oliver Mazzariello, Rosario Bonaccorso con la pianista Olivia Trummer, Marco Zurzolo, lo storico trio Roberto Gatto, Ares Tavolazzi e Francesco Maccianti, Barbara Casini in trio con il progetto Babanaì con Anaïs Drago e Barbara Piperno, Nico Gori a festeggiare i 10 del suo magico Swing 10tet e poi tanti altri nomi tra cui Mauro Ottolini & Francesco Baccini (con un progetto originale e divertente), Alessandro Galati con Stefano Cantini (in prima nazionale), Flo & Enrico Zanisi, Alessandro Fabbri con il suo Five Winds, Maurizio Geri in duo con Giacomo Tosti, l’omaggio al centenario di Katyna Ranieri di Valentina Toni con un progetto originale prodotto da Grey Cat Festival, l’omaggio a Napoli di uno dei suoi più autentici musicisti Marco Zurzolo (con lui Gigi di Rienzo storico bassista di Pino Daniele), il Sunday afternoon” del contrabbassista Furio di Castri.

L’esclusiva internazionale per questo 2025 è costituita dalla presentazione del nuovo CD “Ashes to gold” da parte del trombettista statunitense Avishai Cohen con un quartetto in cui si distinguono il batterista Ziv Ravitz, il contrabbassista Barak Mori ed il pianista Yonathan Avishai.

Un programma ricco, come sempre, di concerti, natura, territorio, con tante musiciste e tanti musicisti, giovani talenti e protagonisti affermati, progetti conosciuti e nuove proposte, alcune specificamente pensate per Grey Cat. Quindi Il territorio con i suoi magnifici luoghi sempre protagonisti nel festival, dalla Rocca Pisana di Scarlino alle Miniere di Ravi Marchi, alla Rocca degli Alberti di Monterotondo, al Castello di Montemassi in una vera e propria immersione in uno dei territori più affascinanti.

Grey Cat Festival è organizzato e gestita da Associazione Music Pool con la direzione artistica di Stefano “Cocco” Cantini, è promosso dalle amministrazioni comunali di Follonica, Scarlino, Grosseto, Castelnuovo Val di Cecina, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Roccastrada, Suvereto, (coinvolgendo ben tre territori provinciali). Il Festival è sostenuto dalla Regione Toscana, dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione CR Firenze.

Concerti in abbonamento

Grey Cat Follonica € 60, Grey Cat on the Road € 40

info e prevendite:

055 240397 www.eventimusicpool.it – 0566 52012 IAT Follonica

Prevendite on line: www.eventimusicpool.it, www.ticketone.it, 055/210804

Punti vendita: IAT, Negozi Coop

IL PROGRAMMA

FOLLONICA SUONA IL JAZZ

Casello Idraulico, Follonica, ore 21.30

ingresso € 5

Venerdì 25 luglio

LORENZA BAUDO “Caffè Tango”

Lorenza Baudo voce / Rita di Tizio fisarmonica

ORCHESTRA DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FOLLONICA

Sabato 26 luglio

GABRIELE MILANI “Sound of Today”

Gabriele Milani tromba / Emanuele Ferrone piano /Alessandro Chiavoni batteria / Luca Tonini basso

DIXIE SWING CHIC BAND

Andrea Lagi tromba / Davide Salvestroni susafono / Gianni Cerone batteria / Caterina Costanti voce / Alessandro Riccucci sax

Domenica 27 luglio

PAOLO MACCIANTI QUARTET

Paolo Maccianti batteria / Filippo Lepri tromba / Marco Morandi piano / Stefano Lepri contrabbasso

DANIELE NANNINI GROUP

Riccardo Butelli batteria / Nino Pistolesi pianoforte / Yuri Nocerino sax / Daniele Nannini basso

Mercoledì 30 luglio agosto, ore 21:30

Castiglione della Pescaia, Piazza Solti

GATTO / TAVOLAZZI / MACCIANTI

Roberto Gatto batteria / Ares Tavolazzi contrabbasso / Francesco Maccianti pianoforte

Venerdì 1 agosto, ore 21:30

Teatro Le Ferriere, Follonica

PEPPE BARRA – Si tenesse vint’anne…

Peppe Barra voce, percussioni / Paolo Del Vecchio chitarre, mandolino / Luca Urciuolo pianoforte, fisarmonica / Ivan Lacagnina percussioni / Sasà Pelosi basso acustico / Francesco di Cristofaro fiati etnici.

Sabato 2 agosto, ore 21:30

Rocca Pisana, Scarlino

AVISHAI COHEN – Ashes to Gold

Avishai Cohen tromba / Yonathan Avishai piano / Nark Mori contrabbasso / Ziv Ravitz batteria

Ingresso € 20/18 rid. + d.p.

Lunedì 4 agosto, ore 21:30

Casello Idraulico, Follonica

VALENTINA TONI – Katyna Ranieri 100

con la partecipazione di Stefano Cocco Cantini

Valentina Toni voce / Raffaele Pallozzi tastiere / Bernardo Guerra batteria / Marco Micheli contrabbasso Stefano Cocco Cantini sax

Ingresso € 15/13 rid. + d.p.

Mercoledì 6 agosto, ore 21:30

Chiostro di San Francesco, Suvereto

ALESSANDRO FABBRI – Five Winds

Sebastiano Bon flauto basso / Simone Santini sassofoni, oboe / Elia Venturini corno / Dario Cecchini sax baritono / Guido Zorn contrabbasso / Alessandro Fabbri batteria / Pietro Tonolo sax tenore, soprano

Ingresso € 12/10 rid. + d.p.

Giovedì 7 agosto, ore 21:30

Piazzale Roma, Castelnuovo Val di Cecina

MAURO OTTOLINI & FRANCESCO BACCINI

Andrea Lagi, Paolo Malacarne tromba / Matteo Del Miglio trombone basso / Emiliano Vernizzi sax alto / Stefano Menato sax tenore / Corrado Terzi sax baritono / Oscar Marchioni tastiere / Marco Bianchi chitarra / Giulio Corini contrabbasso / Luca Colussi batteria / Valerio Galla percussioni

Ingresso gratuito

Domenica 10 agosto, ore 21:30

Casello Idraulico, Follonica

ROSARIO BONACCORSO – Senza far rumore

Rosario Bonaccorso contrabbasso, voce, composizioni / Fulvio Sigurtá tromba

Olivia Trummer pianoforte, voce / Roberto Taufic chitarra e voce / Fausto Beccalossi fisarmonica

Ingresso € 15/13 rid. + d.p.

Lunedì 11 agosto, ore 21:30

Giardino Norma Parenti, Massa Marittima

BANANAÌ

Barbara Casini voce, chitarre, percussioni / Anaïs Drago violino, voce / Barbara Piperno flauti, voce

Ingresso € 12/10 rid. + d.p.

Martedì 12 agosto, ore 21:30

Miniera di Ravi Marchi, Gavorrano

STEFANO CANTINI & ALESSANDRO GALATI

Stefano Cantini sassofono / Alessandro Galati pianoforte

Ingresso € 15/13 rid. + d.p.



Mercoledì 13 agosto, ore 20:30

Teatro Le Ferriere, Follonica

STEFANO BOLLANI – DANISH TRIO

Stefano Bollani piano e voce / Jesper Bodilsen contrabbasso / Morten Lund batteria

Ingresso primi posti 42/40 rid. secondi posti 36/34 rid., terzi posti 30/28 rid. + d.p.

Giovedì 14 agosto, ore 21:30

Rocca degli Alberti, Monterotondo

MARCO ZURZOLO QUARTET – I Napoletani non sono romantici

Marco Zurzolo sax contralto / Carlo Fimiani chitarra / Gigi De Rienzo basso / Vittorio Riva batteria

Ingresso gratuito



Domenica 17 agosto, ore 21:30

Rocca Pisana, Scarlino

FABRIZIO BOSSO, JULIAN MAZZARIELLO – Il cielo è pieno di stelle

omaggio a Pino Daniele

Fabrizio Bosso tromba / Julian Oliver Mazzariello pianoforte

“Il Cielo è Pieno di Stelle” è l’omaggio di Fabrizio Bosso e di Julian Oliver Mazzariello alla musica di Pino Daniele.

ingresso € 20/18 rid. + d.p.

Lunedì 18 agosto, ore 21:30

Piazza Vatluna, Vetulonia

FURIO DI CASTRI – Sunday Afternoon

Furio Di Castri contrabbasso, arrangiamenti / Giovanni Falzone tromba / Achille Succi sax alto e clarinetto / Fabio Giachino tastiere e fx / Mattia Barbieri batteria

Ingresso gratuito

Martedì 19 agosto, ore 21:30

Forte di San Rocco, Marina di Grosseto

NICO GORI SWING 10TET

Nico Gori clarinetto, direzione e arrangiamenti / Vladimiro Carboni batteria / Matteo Anelli contrabbasso / Federico Frassi piano / Renzo Cristiano Telloli sax alto / Francesco Felici sax tenore / Tommaso Iacoviello tromba / Silvio Bernardi trombone / Mattia Donati chitarra, voce / Michela Lombardi voce / Iacopo Crudeli cantante

in collaborazione con Toscana Produzione Musica

Ingresso € 12/10 rid. + d.p.

Mercoledì 20 agosto, ore 21:30

Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano

FLO & ENRICO ZANISI “Meraviglie e l’arte della fuga”

Un’esortazione al cammino, alla fuga, alla scoperta.

FLO voce / Enrico Zanisi piano / Joe Rehmer contrabbasso / Alessandro Paternesi batteria

Ingresso € 12/10 rid. + d.p.