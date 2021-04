MONTICIANO – Lutto nella comunità senese di Monticiano per la scomparsa del sindaco Maurizio Colozza. 70 anni, Colozza aveva contratto, secondo quanto si apprende, il Covid ed è deceduto questa mattina in ospedale dove era ricoverato per l’aggravarsi delle sue condizioni.

«È con grande dolore che diamo la triste notizia della perdita del nostro caro Sindaco – si legge sulla pagina Facebook del Comune di Monticiano – Le parole non possono colmare il profondo vuoto che sentiamo in questo momento. Siamo sbigottiti, increduli ed enormemente addolorati. Sei sempre stato una persona grintosa, entusiasta, integerrima, retta, onesta, altruista e soprattutto un faro per tutti. Maurizio, ci hai insegnato tanto e vivrai per sempre nel nostro ricordo. Ci uniamo al dolore della famiglia e di tutte le persone che ti hanno amato e voluto bene». Colozza era stato eletto sindaco nel 2017 con una lista civica. Originario di Roma, nel 1994 era arrivato in provincia di Siena, al comando della compagnia dei carabinieri di Poggibonsi e successivamente nel 2004 era stato trasferito a Siena al comando del reparto operativo provinciale.