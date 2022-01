SANSEPOLCRO – Il segreto è tutto nel linguaggio. Sia quando la narrazione si concentra su temi leggeri, sia quando l’attenzione è su argomenti “scottanti”. Come la mafia. Raccontata da Stefano Massini in “Cosa Nostra spiegata ai bambini”, in scenda da mercoledì 2 febbraio al teatro “Dante” di Sansepolcro. L’interpretazione è affidata a Ottavia Piccolo e ai Solisti dell’Orchestra multietnica di Arezzo.

La storia è quella di Elda Pucci, che nel 1983 fu la prima donna a essere eletta sindaco di Palermo. La sua avventura amministrativa fu breve, perché nel giro di un anno venne sfiduciata e nel 1985 fu uccisa da due cariche esplosive che le fecero saltare in aria la casa. Nel mezzo tante vicende, con protagonisti vittime e carnefici.

L’accesso allo spettacolo, che segna la ripartenza della stagione teatrale, sarà consentito ai soli abbonati. Si potrà entrare solo con mascherina Ffp2 e green pass rafforzato. Per evitare assembramenti all’ingresso del teatro, gli abbonati sono invitati a recarsi personalmente agli uffici Cultura e pubblica istruzione del Comune la mattina del 2 febbraio, dalle 9 alle 13,30, oppure alla biblioteca nel pomeriggio, dalle 15 alle 18,30, per la verifica del Green Pass rafforzato, a seguito della quale sarà rilasciato un tesserino nominativo che dovrà essere presentato la sera per accedere, senza ulteriore controllo del certificato anticovid.