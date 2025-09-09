Tempo lettura: < 1 minuto

PORTOFERRAIO – Linee telefoniche interrotte all’isola d’Elba dopo il fortissimo temporale che si è abbattuto su Portoferraio intorno alle 13.

Diversi sono gli interventi in corso da parte dei Vigili del fuoco e del sistema di Protezione civile regionale a causa di allagamenti avvenuti in uffici e negozi.

Si segnalano anche soccorsi per recuperare chi si era trovato bloccato nei sottopassi.

Il presidente della Regione Toscana conferma che rimane alta l’attenzione e continua il monitoraggio dell’evoluzione meteo.