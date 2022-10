FIRENZE – La strada regionale 429 si rifa il look. La Regione ha destinato alla Città Metropolitana di Firenze oltre 400 mila euro per la manutenzione di 5 chilometri tra Certaldo, Gambassi e San Gimignano (Siena).

L’intervento interesserà quattro viadotti. “Strade, ponti e viadotti sicuri sono per noi un’assoluta priorità – ha spiegato il presidente Eugenio Giani -. Interveniamo immediatamente sapendo che la Città metropolitana per gli interventi straordinari e non programmati ha bisogno di risorse aggiuntive rispetto al budget che viene trasferito annualmente dalla Regione”.

Un sostegno che non va a intralciare quanto programmato a livello locale, come ribadito dall’assessore Stefano Baccelli: “Abbiamo ritenuto necessario procedere ad assegnare le risorse aggiuntive richieste per non creare inconvenienti sulle azioni già programmate con i finanziamenti regionali per province e Città metropolitana”.