BAGNO VIGNONI – Prenotazioni al via per tutti coloro che amano la Divina Commedia. Il Festival I Colori del Libro in programma a Bagno Vignoni sabato 11 (dalle 14 alle 20) e domenica 12 settembre (dalle 10 alle 12 compresa Passeggiata Letteraria; dalle 14 alle 20) organizza una Maratona Dantesca: un viaggio nel regno infernale, in quello della purgazione e nel regno della beatitudine attraverso la lettura dei canti che compongono la Divina Commedia.

Leggi A Bagno Vignoni incontri d’autore con la XII edizione de “I Colori del Libro” l’11 e 12 settembre

Chiunque si può prenotare per leggere uno o più canti, ecco come fare

A fare guida un moderno Virgilio o una Beatrice dei nostri tempi. Chiunque si può prenotare per leggere uno o più canti, basta scrivere a redazione@toscanalibri.it o mandare un messaggio whatsapp al numero +39 340 7061963. Verrà allestito uno speciale pulpito nella Vasca di acqua termale da cui l’eco delle parole dantesche raggiungerà tutto il borgo di Bagno Vignoni e la idealmente la Val d’Orcia. Iniziativa realizzata con il contributo di Regione Toscana nell’ambito del Bando per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

“I Colori del libro” è la rassegna giunta alla dodicesima edizione – voluta dal Comune di San Quirico d’Orcia con il coordinamento del portale toscanalibri.it – che prevede la mostra mercato di libri usati, antichi e d’occasione, presentazioni a ciclo continuo dalle ore 15 di sabato 11 settembre fino a sera per riprendere la domenica fino alle 20. E per domenica 12 settembre Passeggiata letteraria con suggestioni dantesche da San Quirico d’Orcia a Bagno Vignoni. A far da guide il professor Paolo d’Achille, Accademia della Crusca, e il professor Francesco Ricci, insieme alla guida ambientale Valentina Pierguidi (dalle ore 9,30 alle 12. Partecipazione gratuita su prenotazione allo 0577391787/ redazione@toscanalibri.it).