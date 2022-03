FIRENZE – Avere teatri più efficienti dal punto di vista energetico, dalla sostituzione di lampadine al rifacimento del tetto, da nuovi impianti di riscaldamento al restauro degli infissi.

I quattro teatri di Firenze ovvero Maggio musicale fiorentino, Puccini, Pergola e Goldoni, pensano a consumare meno e a risparmiare di più con il Comune che li sosterrà nella richiesta di fondi al Ministero della cultura (Mic) nell’ambito del bando del Pnrr.

La Fondazione del Maggio e l’associazione Teatro Puccini presenteranno in proprio il progetto, mentre negli altri due casi sarà la Direzione servizi tecnici a presentare la candidatura.

Il progetto che la Fondazione del Maggio presenterà al Ministero, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, costerà 1,4 milioni di euro e prevede la sostituzione degli apparecchi esistenti delle lampade e dei fari di scena con corpi illuminanti ad incandescenza, alogeni e ioduri metallici con apparecchi aventi tecnologia led ad alta efficienza che consumano circa 4-5 volte in meno del sistema attuale, con conseguente riduzione di inquinamento sia in termini di temperatura sia in termini di Co2.

Per quanto riguarda il Puccini gli interventi previsti ammontano a 500mila euro e prevedono il rifacimento della coibentazione del tetto, sostituzione infissi, nuova centrale termica per alimentazione radiatori, nuovo impianto di climatizzazione platea e uffici, sostituzione lampadine con led. Per quanto riguarda la Pergola sono previsti rifacimento infissi, sostituzione lampadine con led, sostituzione dell’impianto a radiatori esistenti con un impianto di climatizzazione estiva e invernale a gas refrigerante (350 mila euro). Infine al Goldoni sarà interessato dalle nuove opere il Saloncino con ripristino impianto di riscaldamento nella sala spettacolo e uffici, restaurazione infissi (310 mila euro).