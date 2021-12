SIENA – Tanti visitatori da ogni parte d’Italia, l’atmosfera di Natale che comincia a pervadere l’aria e profumi e colori che anticipano l’inverno.

Il Mercato nel Campo, tornato in presenza dopo lo stop imposto dalla pandemia lo scorso anno, ha fatto registrare ottimi numeri in termini di presenze. Molto soddisfatto il Comune di Siena, con l’assessore al turismo Alberto Tirelli che si dichiara «contento per la scommessa vinta insieme a Confcommercio e Confesercenti».

L’afflusso in Piazza del Campo,in questa due giorni di Mercato con i banchi dislocati come nel Trecento, è stato regolare, enel pieno rispetto delle regole che imponevano l’uso della mascherina e il Green Pass. Cittadini e turisti sono stati incuriositi dalle tanti merci esposte: da prodotti dell’enogastronomia a quelli dell’artigianato; dalle eccellenze del territorio, come quelle esposte nel banco dei monaci di Monte Oliveto Maggiore (Asciano), a quelle provenienti dalla città gemellata Tartu, in Estonia. Una buona occasione per fare acquisti in vista del Natale alle porte ma anche per portare a casa un pezzo di Siena che guarda con fiducia al futuro.