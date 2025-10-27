Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Un’area depressionaria con forti correnti di libeccio interesserà ancora la Toscana fino alla giornata di lunedì 27 ottobre, prima di un temporaneo aumento della pressione tra martedì e mercoledì.

I mari saranno ovunque molto mossi (sul litorale meridionale solo in serata), tendenti a divenire nuovamente agitati dal pomeriggio sul litorale livornese e al largo a nord dell’Elba. Per queste zone, dunque, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta con codice giallo per il rischio di mareggiate con validità dalle ore 13 fino alla mezzanotte di domani, lunedì 27 ottobre.

Per la giornata odierna, rimane valido fino alle ore 20 l’allerta meteo con codice giallo per il rischio di mareggiate sempre nelle stesse aree.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!