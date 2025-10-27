Tempo lettura: < 1 minuto

SOVICILLE – “La passeggiata rosa rappresenta la volontà di dare valore ad un gesto che unisce e fa comunità. Credo profondamente che il camminare insieme nella natura, nel nostro territorio, tra i nostri boschi, sia anche un modo per riscoprire il senso più autentico del prendersi cura, di sé e degli altri.

Questa camminata è un segno concreto di vicinanza a tutte le donne che lottano ogni giorno ed un richiamo all’importanza della prevenzione e della ricerca, ma anche del non lasciare nessuno da solo a combattere la propria battaglia. Tutto questo si realizza nel nostro territorio grazie ai volontari, a coloro che sostengono questa iniziativa e ciascuno che sceglie di mettersi in cammino, per esserci oggi e per trasformare i propri passi in un messaggio di forza condivisa”.

Lo sottolinea Francesco Verzulli assessore alla cultura del Comune di Sovicille a conclusione del Passeggiata Rosa che ha visto una straordinaria partecipazione. Una giornata per stare insieme con l’obiettivo comune di raccogliere fondi per la ricerca, prevenzione e cura dei tumori femminili da destinare alla Fondazione Umberto Veronesi.

