FIRENZE – Altri quattro bambini proveniente dalla Striscia di Gaza sono stati accolti all’ospedale Meyer di Firenze. In totale sono sette i minori arrivati nel giro di pochi giorni.

Si tratta di un bambino di due anni e mezzo, uno di tre e mezzo, una bambina di otto e un piccolo di dieci. Da una prima valutazione, effettuata nel loro paese di provenienza, due di loro presentano patologie di tipo traumatico. “La nostra regione – ha affermato Eugenio Giani, il presidente della Toscana – allarga le proprie braccia ed apre di nuovo il proprio cuore per accogliere e rendere ancora una volta effettivo il diritto alla salute di chi, nel proprio paese, non può vederlo soddisfatto. Offriamo oggi una speranza di cura ad altri bambini e ringrazio il direttore generale del Meyer Paolo Morello per la dedizione con cui li seguirà”.

Dei bambini arrivati oggi, quello di due anni e mezzo presenta una lesione al midollo riportata dopo il crollo dell’abitazione e verrà ricoverato in neurochirurgia insieme a mamma e alla sorellina di dieci mesi, che sta bene. Il piccolo di tre anni e mezzo sarà trasferito in neurologia insieme alla mamma, mentre il babbo e i fratelli saranno ospitati in una struttura nei pressi dell’ospedale. La bambina di otto anni, che ha un problema epatico, sarà curata in pediatria. Il bambino di dieci anni, infine, che è arrivato accompagnato dalla mamma, sarà affidato alla neurochirurgia per un trauma cranico.