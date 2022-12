SIENA – Le famiglie illustri si legano ad eventi importanti, tanto più quando la migliore musica anima le situazioni che elevano il Trio Maisky nel vasto panorama. Fra i protagonisti, in concerto venerdì 9 dicembre alle 21 al Teatro dei Rozzi, del grande festival con cui l’Accademia Musicale Chigiana celebra la sua Micat in Vertice n. 100.

Mischa Maisky, il celebre violoncellista lettone, ritorna alla Chigiana dopo vent’anni da quando, dal 1989 al 1996, è stato docente all’Accademia.

Sul palco, questa volta, il Trio Maisky: con Mischa, i figli Sacha violino e Lily pianoforte. «Insieme – commenta il direttore artistico della Chigiana Nicola Sani – per festeggiare un secolo di musica, sulla soglia del futuro che inizia adesso»..

Mischa Maisky, Lily e Sascha, ognuno musicista apprezzato di grande talento, si sono affermati come uno dei più importanti trii familiari. Suonano insieme professionalmente dal 2006 e si sono esibiti in tutto il mondo, con tour in Sud America, Asia e in Europa.

«Creare una famiglia trio con i miei figli – dice Mischa Maisky – era il mio sogno. Aver raggiunto questo obiettivo è una grande soddisfazione in uno scenario in cui il trio familiare è ancora piuttosto unico». Il Maisky Trio porta questa speranza in scenari di prestigio con la comprensione e il rapporto unici che solo le famiglie condividono. La loro discografia include registrazioni dal vivo su Deutsche Grammophon ed EMI con diversi nuovi progetti in fase di realizzazione.

Nel programma del concerto della Micat in Vertice, pietre miliari del repertorio per trio con pianoforte di Johannes Brahms, Sergej Rachmaninov e Dmitrij Šostakovič, accanto alle Tre Romanze op.22 di Clara Schumann.