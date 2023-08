CAMPI BISENZIO – La svolta per la vicenda di Mondo Convenienza potrebbe essere vicina. L’azienda si è impegnata a obbligare gli appaltatori ad abbandonare il regolamento interno e a tornare all’applicazione del contratto nazionale.

In più, è stata confermata la volontà al contempo a definire un protocollo sui tanti appalti che caratterizzano l’attività. ““Finalmente si è imboccata la strada giusta, la stessa che avevamo rivendicato al tavolo di crisi di Regione Toscana: discutere nel merito dei problemi, a cominciare dal rispetto della legalità e delle persone e non fare una discussione piegata solo sull’ordine pubblico”, ha sottolineato Valerio Fabiani, consigliere per il lavoro del presidente Giani, che ha evidenziato anche “la tenacia dei sindacati per il risultato ottenuto”.