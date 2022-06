GIRONA – Omicidio volontario. Il ceceno Rassoul Bissoultanov è stato giudicato colpevole dell’uccisione di Niccolò Ciatti.

Il verdetto è stato emesso dalla giuria popolare dell’Audienca provinciale di Girona, dove in questa settimana si è svolto il processo per la morte del giovane fiorentino deceduto nel 2017 dopo i traumi riportati per lo scontro in una discoteca di Lloret de Mar. Il ceceno, esperto di arti marziali, aggredì Ciatti, che era in compagnia di alcuni amici. Fatale un calcio alla testa sferrato con il ragazzo a terra. L’accusa ha chiesto per Bissoultanov 24 anni, mentre Movsar Magomadov è stato ritenuto non colpevole. Nei prossimi giorni si conoscerà la durata della pena.