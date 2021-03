Morte David Rossi. Via libera alla commissione d’inchiesta. Soddisfazione FdI e M5S

Via libera dell’Aula della Camera alla istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, l’ex responsabile della comunicazione di Banca Mps trovato morto il 6 marzo 2013 dopo una caduta dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni.

Galantino (Fdi):«Fare luce su un evento tanto drammatico quanto inquietante»

«Si tratta di un passo importante per fare luce su un evento tanto drammatico quanto inquietante che presenta ancora troppi lati oscuri – dichiara Davide Galantino, deputato di Fratelli d’Italia – Basti pensare ai troppi errori commessi in fase di indagini su quello che troppo frettolosamente è stato raccontato come un suicidio».

La soddisfazione del M5s

«Ci siamo battuti sin dall’inizio per far sì che, sulla drammatica vicenda della morte di David Rossi, si facesse un serio e accurato approfondimento, dato che rimangono ancora diverse ombre – affermano in una nota i deputati della Commissione Giustizia e della Commissione Finanze della Camera – Per questo esprimiamo grande soddisfazione per il voto trasversale che oggi, alla Camera, ha portato all’istituzione della relativa commissione d’inchiesta parlamentare. Faremo di tutto per fare luce sulla vicenda, nel rispetto dei famigliari, della città di Siena e dell’Italia tutta, che non merita un altro caso oscuro. Solo dove c’è verità ci può essere democrazia».