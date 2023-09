FIRENZE – “È con profondo dolore che apprendo la scomparsa di Fernando Botero, un grande amico della Toscana. Le sue opere sono state un ponte tra culture e un riflesso della bellezza universale. La sua presenza qui ha arricchito la nostra terra, e il suo spirito creativo continuerà a ispirarci”.

Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ricorda l’artista colombiano scomparso oggi a 91 anni e legato alla Toscana, dove si trovano molte opere, in particolare Pietrasanta (Lucca) dove aveva anche vissuto, con le sue sculture diffuse in tutta la città. “Di Pietrasanta che lo aveva adottato disse: ‘Mi sono innamorato di questo angolo di Toscana e di questa gente la prima volta che sono approdato qui’. Le nostre condoglianze vanno alla sua famiglia e a tutti coloro che amavano la sua arte, vivrà per sempre tra noi con le sue opere eterne”.

Botero aveva dipinto anche un Palio di Siena, quello del 16 agosto 2022 vinto dalla contrada della Tartuca.