SIENA – Uno stringato “si”. Offerto come risposta da Giancarlo Giorgetti alla domanda sull’uscita dello Stato dal capitale di Mps entro il 2024.

Nel corso della conferenza sulla manovra, il ministro dell’Economia aveva parlato in generale delle privatizzazioni. “Abbiamo un programma ambizioso, normalmente questo termine dalle opposizioni viene definito in termine negativo, noi invece lo intendiamo in senso positivo – ha sottolineato Giorgetti -. Per alcune sono passaggi tecnici complessi, che richiedono tempo, altre possono già traguardare dei risultati nel 2024”.

A metà giornata il titolo in Borsa viaggia in positivo dell’1,39%.