SIENA – Un successo. Antonio Patuelli, presidente dell’Abi, non usa mezzi termini per definire la ricapitalizzazione di Mps. “Gli aumenti di capitale sono sempre positivi”, ha aggiunto il banchiere.

Positivo lo è stato senza dubbio per il fondo Allspring Global, che nel giro di pochi giorni prima è salito al 6,8% del capitale di Rocca Salimbeni e poi è uscito quasi completamente di scena, riuscendo comunque a garantirsi una plusvalenza di 3 milioni. Quindi, allo stato attuale, dopo Axa, secondo azionista con il 7,94%, c’è il blocco delle Fondazioni bancarie. Nel frattempo si registra un’altra giornata positiva in Borsa, con il titolo in positivo del 2,73% e un controvalore al suo massimo nel post aumento, 1,83 euro.

Lo scenario, a questo punto, si sta incanalando verso la direzione impressa dall’ad Luigi Lovaglio. Tra un settimana ci sarà l’uscita di 4.125 persone e poi l’attenzione si sposterà sul 2023. “Mps deve avere una prospettiva di sviluppo e poter programmare in modo autonomo il proprio destino. Credo che questo debba essere il punto di partenza per valutare qualsiasi ipotesi per il futuro”, ha affermato Fulvio Furlan, segretario generale della Uilca, che poi si è soffermato proprio su capitolo mercato: “Se si parla di aggregazioni, se ne deve parlare nella stessa misura con cui se ne parlerebbe per altre realtà, per cui hanno un senso solo se rispettano l’integrità dell’azienda e i sacrifici fatti dai dipendenti e hanno una prospettiva industriale concreta”.