Tempo lettura: < 1 minuto

Mps oggi alza il sipario sul piano Mediobanca, con l’attenzione incentrata sul concambio di azioni. La valutazione spetta ai rispettivi cda.

Sarà uno degli ultimi atti promossi da Luigi Lovaglio, in qualità di ad di Rocca Salimbeni. Secondo indiscrezioni, il manager avrebbe annullato il suo giro promozionale sulla strategia legata a piazzetta Cuccia.

Il ceo di banca Mps, infatti, la settimana scorsa è stato escluso dalla lista dei 20 nomi che il cda della banca farà all’assemblea dei soci il prossimo 15 aprile. Un vicenda ancora da chiarire rispetto a certi retroscena ma chè è comunque clamorosa, rispetto ai risultati che per quattro anni l’amministratore delegato aveva saputo riportare alla banca senese, con un forte risanamento interno e, appunto, la recente acquisizione di Mediobanca, un’operazione insperata fino a qualche tempo prima. Vedremo i risvolti, c’è chi parla di una lista di minoranza sostenuta o appoggiata dallo stesso Lovaglio.

Intanto il mercato aspetta fiducioso le informazioni in merito, facendo risalire il titolo del Monte.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici