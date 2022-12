FIRENZE – “Una straordinaria opportunità”. Non fa un passo indietro Dario Nardella sul progetto della multiutility regionale.

Nonostante “le perplessità espresse dai colleghi dell’area Empolese”, il sindaco di Firenze si è detto convinto di essere “vicinissimi al progetto, dopo vent’anni di tentativi falliti”.

https://www.agenziaimpress.it/multiutility-regionale-lalt-dei-sindaci-dellempolese-valdelsa-visioni-differenti-per-ora-resta-publiservizi/

Il traguardo in vista, secondo l’opinione del primo cittadino, non deve far meno il dibattito. In modo da arrivare alla piena condivisione. “Confido nel primato della politica e nella concretezza degli amministratori locali – ha aggiunto Nardlla -, che sono gli unici oggi in grado di arrivare a una risoluzione positiva del confronto in atto tra le amministrazioni e le società di servizi, in modo da soddisfare le legittime esigenze di ognuno”.