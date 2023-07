FIRENZE – Non ha mai nascosto di vederla di buon occhio e oggi, Dario Nardella sindaco di Firenze, è tornato nuovamente sulla Multiutility toscana.

“Guardo al progetto della Multiutility Toscana con grande fiducia, è una grande opportunità per la nostra regione di cambiare la nostra mentalità, guardare alla capacità dei nostri territori di lavorare insieme per fare massa critica, altrimenti saremo polverizzati”.

“Credo che la politica debba fare un passo in avanti – ha detto ai cronisti – per cercare il minimo comune denominatore, e non valorizzare ciò che ci divide. Noi dobbiamo avere la capacità di essere classe dirigente, di dialogare e di trovare ciò che ci unisce e non ciò che ci divide, perché i nostri competitor non sono dentro la Toscana, ma sono fuori dalla Toscana”.

Dunque, ha concluso Nardella, “ai manager di queste società chiedo davvero un atto di coraggio, di responsabilità e anche di generosità: guardare al bene comune, e contribuire ognuno per la propria parte a questo bene comune”.