FIRENZE – Il 18 febbraio 1743 moriva Anna Maria Luisa de’ Medici, ultima discendente della famiglia granducale e fautrice di quel Patto di Famiglia secondo cui “Gallerie, quadri, statue, biblioteche, gioje ed altre cose preziose, della successione del Serenissimo Granduca”, sarebbero dovute rimanere “per ornamento dello Stato, per utilità del Pubblico e per attirare la curiosità dei Forestieri”.

È per ricordare l’illuminata Elettrice Palatina – sepolta come il resto della famiglia all’interno delle Cappelle Medicee – che il 18 febbraio i Musei del Bargello osserveranno una giornata di apertura gratuita al pubblico. In quest’occasione, l’ingresso al Museo Nazionale del Bargello, al Museo delle Cappelle Medicee, al Museo Davanzati e al Museo di Casa Martelli, sarà consentito nell’ambito degli ordinari orari di apertura di ciascun museo.

Inoltre, nelle giornate di lunedì 20, mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 febbraio il Museo Nazionale del Bargello osserverà un prolungamento dell’orario e rimarrà aperto alle visite dalle 8:15 alle 18:50 (ultimo ingresso 50 minuti prima della chiusura).

Aperture straordinarie anche per il Museo di Palazzo Davanzati che lunedì 20 febbraio (giorno di abituale chiusura settimanale) sarà aperto dalle ore 8.15 alle ore 13.50; giovedì 23 febbraio sarà aperto non solo la mattina, come si consueto, ma anche il pomeriggio, garantendo ai visitatori la possibilità di accedervi dalle 8.15 alle ore 18.50 (ultimo ingresso 40 minuti prima della chiusura); infine venerdì 24 febbraio apertura antimeridiana straordinaria alle ore 8.15, e chiusura all’orario ordinario delle ore 18.50.

Infine, nelle giornate tra il 20 e il 24 febbraio, il Museo delle Cappelle Medicee rimarrà chiuso al pubblico per consentire i lavori di allestimento della nuova biglietteria e per migliorare l’accesso agli spazi museali.

