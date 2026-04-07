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FIRENZE – Il 2026 si è aperto positivamente sul fronte dei mutui; secondo l’Osservatorio* Facile.it – Mutui.it, nei primi due mesi dell’anno l’importo medio richiesto in Toscana è aumentato del 3% rispetto a dodici mesi fa, arrivando a 143.502 euro.

Cresce anche il valore medio dell’immobile oggetto di mutuo, arrivato nel primo bimestre del 2026 a 220.210 (+3%). In calo, invece, l’età media dei richiedenti, che passa dai 41 anni e mezzo dei primi due mesi del 2025 a 40 anni del 2026, e il peso delle surroghe, passate in un solo anno dal 32% al 23%.

Guardando alla tipologia di tasso richiesto, il fisso resta quello preferito dai toscani, ma sale significativamente la quota di chi ha puntato ad un tasso variabile o misto, che passa in dodici mesi al 9% del totale.

L’andamento provinciale

Analizzando le richieste di mutuo raccolte in Toscana nei primi due mesi del 2026 emergono delle importanti differenze a livello locale.

Firenze è la provincia toscana dove tra gennaio e febbraio 2026 è stato richiesto l’importo medio più alto (159.387 euro), seguita da Siena (142.789 euro), Prato (141.019 euro) e, staccate di un soffio, Pisa (140.608 euro) e Grosseto, con 140.605 euro.

Continuando a scorrere la graduatoria si posizionano le province di Pistoia (139.413 euro), Lucca (138.986 euro), Livorno (134.243 euro) e Massa-Carrara (130.703 euro).

Chiude la classifica regionale la provincia di Arezzo, dove la cifra media richiesta nel primo bimestre dell’anno è stata pari a 121.514 euro.

Provincia Importo medio richiesto gennaio-febbraio 2026 Arezzo 121.514 € Firenze 159.387 € Grosseto 140.605 € Livorno 134.243 € Lucca 138.986 € Massa-Carrara 130.703 € Pisa 140.608 € Pistoia 139.413 € Prato 141.019 € Siena 142.789 € Toscana 143.502 € Italia 139.484 €

L’offerta dei tassi oggi

L’aumento della richiesta dei mutui variabili segnalato sopra è legato all’andamento dei tassi; secondo le simulazioni** di Facile.it, per un finanziamento da 126.000 euro in 25 anni, il miglior tasso variabile (TAN) disponibile online è 2,34% con una rata iniziale pari a 555 euro. I migliori tassi fissi, invece, partono da un tasso (TAN) del 3,15% ed una rata di 607 euro, vale a dire circa 50 euro più alta rispetto a quella variabile.

Tipologia mutuo Tasso (TAN) Rata mensile Mutuo a tasso fisso 3,15% 607 € Mutuo a tasso variabile 2,34% 555 €

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