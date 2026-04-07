FIRENZE – Il 2026 si è aperto positivamente sul fronte dei mutui; secondo l’Osservatorio* Facile.it – Mutui.it, nei primi due mesi dell’anno l’importo medio richiesto in Toscana è aumentato del 3% rispetto a dodici mesi fa, arrivando a 143.502 euro.
Cresce anche il valore medio dell’immobile oggetto di mutuo, arrivato nel primo bimestre del 2026 a 220.210 (+3%). In calo, invece, l’età media dei richiedenti, che passa dai 41 anni e mezzo dei primi due mesi del 2025 a 40 anni del 2026, e il peso delle surroghe, passate in un solo anno dal 32% al 23%.
Guardando alla tipologia di tasso richiesto, il fisso resta quello preferito dai toscani, ma sale significativamente la quota di chi ha puntato ad un tasso variabile o misto, che passa in dodici mesi al 9% del totale.
L’andamento provinciale
Analizzando le richieste di mutuo raccolte in Toscana nei primi due mesi del 2026 emergono delle importanti differenze a livello locale.
Firenze è la provincia toscana dove tra gennaio e febbraio 2026 è stato richiesto l’importo medio più alto (159.387 euro), seguita da Siena (142.789 euro), Prato (141.019 euro) e, staccate di un soffio, Pisa (140.608 euro) e Grosseto, con 140.605 euro.
Continuando a scorrere la graduatoria si posizionano le province di Pistoia (139.413 euro), Lucca (138.986 euro), Livorno (134.243 euro) e Massa-Carrara (130.703 euro).
Chiude la classifica regionale la provincia di Arezzo, dove la cifra media richiesta nel primo bimestre dell’anno è stata pari a 121.514 euro.
|Provincia
|Importo medio richiesto
gennaio-febbraio 2026
|Arezzo
|121.514 €
|Firenze
|159.387 €
|Grosseto
|140.605 €
|Livorno
|134.243 €
|Lucca
|138.986 €
|Massa-Carrara
|130.703 €
|Pisa
|140.608 €
|Pistoia
|139.413 €
|Prato
|141.019 €
|Siena
|142.789 €
|Toscana
|143.502 €
|Italia
|139.484 €
L’offerta dei tassi oggi
L’aumento della richiesta dei mutui variabili segnalato sopra è legato all’andamento dei tassi; secondo le simulazioni** di Facile.it, per un finanziamento da 126.000 euro in 25 anni, il miglior tasso variabile (TAN) disponibile online è 2,34% con una rata iniziale pari a 555 euro. I migliori tassi fissi, invece, partono da un tasso (TAN) del 3,15% ed una rata di 607 euro, vale a dire circa 50 euro più alta rispetto a quella variabile.
|Tipologia mutuo
|Tasso (TAN)
|Rata mensile
|Mutuo a tasso fisso
|3,15%
|607 €
|Mutuo a tasso variabile
|2,34%
|555 €