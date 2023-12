ROMA – Nel 2025 i lavori della Tirrenica prenderanno piedi. L’esito del confronto tra il ministro Matteo Salvini, lo staff tecnico ministeriale e l’a.d di Anas Aldo Isi per far il punto sul tracciato.

Nel corso dell’incontro, fa sapere il ministero, si sono valutate le iniziative idonee per velocizzare l’acquisizione dei progetti esistenti da parte di Anas, per poi poter procedere alla messa in opera dei cantieri.

In particolare, specifica ancora il Mit, si è ragionato della prosecuzione a 4 corsie dei lotti 6B (Tarquinia-Pescia Romana) e 6A (Pescia Romana-Tarquinia), dell’adeguamento dei lotti 2 e 3 (Grosseto sud-San Pietro in Palazzi) e si è discusso delle soluzioni progettuali per il tratto centrale da Ansedonia a Grosseto.