Tempo lettura: < 1 minuto

CASTELNUOVO BERARDENGA – Torna a Villa a Sesta “Dit’unto”, il Festival del mangiar con le mani. Domenica 12 ottobre, dalle ore 11 alle 20, il borgo chiantigiano si trasformerà in un grande palcoscenico di sapori, profumi e convivialità per la 10ª edizione dell’evento enogastronomico che è diventato un punto di riferimento per tutto il territorio.

Numeri e novità. Oltre 40 stand gastronomici da tutta Italia, 9 chef stellati Michelin con degustazioni d’autore, piatti della tradizione (trippa, porchetta, arrosticini, castagnaccio e tanto altro), cocktail e aperitivi al tramonto con vista sulle colline senesi.

IL programma prevede la presenza di artisti di strada, musica dal vivo, animazione per bambini e gran finale con fuochi d’artificio musicali.