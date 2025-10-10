Tempo lettura: 3 minuti

COLLE DI VAL D’ELSA – Un evento unico che celebra la Via Francigena come patrimonio culturale, storico e gastronomico attraverso un’esperienza che unisce arte, cinema, educazione e sapori.

Si chiama V.I.A. Francigena – Vivere, Incontrare, Assaporare a Colle prima edizione del festival organizzato dal Comune e in programma a Colle di Val d’Elsa (Siena) sabato 11 ottobre 2025.

Con un cartellone che include il Francigena Lab, la sesta edizione del Francigena Film Festival, incontri culturali e esperienze organolettiche, l’evento ha l’obiettivo di promuovere Colle di Val d’Elsa come destinazione di eccellenza, capace di coniugare tradizione e innovazione.

Una giornata che rappresenta un’occasione straordinaria per rafforzare l’identità culturale della città, evidenziando il suo ruolo storico come crocevia della Via Francigena, la sua vocazione a essere un punto di incontro per viaggiatori, artisti e comunità e che si inserisce nel percorso di valorizzazione del territorio in vista della candidatura di Colle di Val d’Elsa a Capitale Italiana della Cultura 2028.

Il programma. Educazione e viaggio. Alle ore 9Francigena Lab: “Il viaggio come scoperta di sé e degli altri”. Un laboratorio esperienziale con gli studenti delle scuole superiori di Colle di Val d’Elsa, dedicato al cammino come metafora educativa e strumento di crescita personale. Intervengono Luca Bruschi, Direttore dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, Vittoria Donat Cattin, camminatrice e studentessa/ricercatrice del Master MSLS (Manager dello Sviluppo Locale Sostenibile) – Università di Padova, Lisa De Bernardini, preparatrice atletica olistica e scrittrice. Alle ore 11Camminata esperienziale. Un’esperienza immersiva lungo i sentieri francigeni, per scoprire la bellezza del territorio e il suo legame con la storia dei pellegrini. Proiezioni e incontri (Saloncino del Teatro del Popolo). Francigena Film Festival 2025 – Festival Internazionale di Cortometraggi “Facciamo un viaggio insieme”.

Alle ore 15.30 avrà inizio Francigena Film Festival – Visioni, una sezione dedicata a opere che raccontano il viaggio e il cammino dell’uomo in tutte le sue forme: cortometraggi, documentari, video-arte, fino alle nuove sperimentazioni con l’intelligenza artificiale. Durante il pomeriggio verranno proiettate le opere in selezione ufficiale, fra le quali sarà decretata quella vincitrice. A seguire, la proiezione del cortometraggio vincitore della 6ª edizione: King Tide.

Alle ore 17.00 inaugurazione della mostra di Massimo Tosi. Nel foyer del Teatro del Popolo, apertura dell’esposizione delle tavole dell’architetto e illustratore Massimo Tosi, dedicate alla Via Francigena e al suo patrimonio artistico. Alle ore 17.30 tavola rotonda: “Cammini di segni, parole e sguardi: raccontare il territorio” un confronto interdisciplinare sul racconto dei cammini, tra storia, arte, cinema e linguaggio, per promuovere la narrazione del territorio come leva culturale e turistica.

Intervengono dopo il saluto dell’Amministrazione comunale, Massimo Tosi, architetto, docente di storia dell’arte e illustratore, Stefano Mori, segretario del Centro Studi Romei, Paola Micheli, docente di linguistica Università per Stranieri di Siena e studiosa del linguaggio cinematografico, Luca Bruschi, Direttore dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, Giovanni Guidelli, Ideatore, fondatore e direttore artistico del Francigena Film Festival. Alle ore 19.30 presentazione del libro “In cammino verso me”, Lisa De Bernardini presenta il suo racconto, un viaggio letterario che intreccia il tema del cammino con la scoperta personale, celebrando il valore culturale della Francigena. La tavola rotonda sarà moderata da Alessandro Cannavò, Caporedattore e responsabile eventi culturali e supplementi speciali del Corriere della Sera. Alle ore 19.15 la presentazione del libro “In cammino verso me” di Lisa De Bernardini.

Gusto e visione. Alle ore 20 ridotto del Teatro del Popolo: “La bisaccia del pellegrino”, un’esperienza organolettica che celebra le tipicità alimentari della Via Francigena, con assaggi di prodotti locali ispirati ai sapori dei viandanti, accompagnati da musica e costumi d’epoca. Alle ore 21.30 nel Saloncino del Teatro del Popolo: Proiezione del film “Malamente” Il cortometraggio vincitore del Bando Nazionale IMAIE, scritto e diretto da Giovanni Guidelli e prodotto da Avatar, che intreccia il tema del cammino con le complessità del vivere contemporaneo, offrendo una riflessione profonda sull’identità culturale. Una storia d’amore, di vendetta e di redenzione.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito. È richiesta la prenotazione soltanto per l’esperienza organolettica riservata a un massimo di 30 partecipanti.

Link eventbrite https://www.eventbrite.com/e/la-bisaccia-del-pellegrino-esperienza-organolettica-tickets-1741914516209?aff=oddtdtcreator