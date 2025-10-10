Tempo lettura: < 1 minuto

PISA – Scritte vandaliche, libri buttati per terra, aule devastate. Un brutto risveglio per l’Istituto Pacinotti di Pisa che è stato danneggiato durante l’occupazione studentesca degli ultimi nell’ambito delle proteste pro Palestina.

Le aule dell’istituto sono state infatti trovate questa mattina devastate, con ingenti danni a banchi, pareti e attrezzature scolastiche.

Secondo le prime ricostruzioni, gli episodi di vandalismo sarebbero avvenuti durante la notte. Sono in corso i rilievi per quantificare l’entità dei danni e individuare i responsabili. Intanto, le lezioni sono state sospese e la scuola resterà chiusa fino a quando non saranno completate le operazioni di messa in sicurezza.

Non è la prima volta che l’istituto viene devastato, neanche un anno fa un gruppo di studenti occupò la scuola causando danni per oltre 50mila euro.