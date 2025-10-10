Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Un futuro che sembra un incubo. Peccato che non sia un brutto sogno: è la realtà in cui già viviamo.

“Benvenuto nell’AI!” è il nuovo one-man show che Alessandro Cattelan porta sul palco del Teatro Cartiere Carrara di Firenze martedì 14 ottobre alle 21, ennesima tappa di un tour che sta inanellando sold out e raddoppi di date.