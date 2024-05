FORTE DEI MARMI – Accordo sull’uso del tipo di acqua per le docce al mare. Ad annunciarlo Bruno Murzi, presidente dell’Ambito turistico Versilia.

https://www.agenziaimpress.it/versilia-allarme-tra-i-balneari-per-la-legge-sulle-docce-con-acqua-potabile/

“L’intesa ha portato a escludere la necessità che le acque di utilizzo negli stabilimenti balneari per docce, lavapiedi ed altro, siano catalogate come di tipo potabile”, ha detto il sindaco di Forte dei Marmi (Lucca). L’apertura da parte degli uffici della Regione Toscana in questo senso “avviene dopo una importante riflessione sulle caratteristiche dell’utilizzo e sulla oggettiva difficoltà, anche a causa della relativa scarsità dell’oggetto, ad utilizzare per questi scopi acqua potabile. Ai balneari verrà richiesto di eseguire alcune analisi e sarà necessario che i pozzi utilizzati siano regolarmente censiti. Per le analisi, in attesa di un comunicato ufficiale della Asl, si consiglia di adottare come parametri quelli valevoli per l’acqua di approvvigionamento delle piscine”.

Secondo Murzi, “questa soluzione garantisce sia la sicurezza igienico sanitaria, sia il minimo impatto ambientale in quanto verranno utilizzate acque che seppur sicure non saranno sottoposte ad un giudizio di idoneità di potabilità con la conseguenze che si preserveranno le risorse idriche ormai preziose, specialmente durante i periodi di forte afflusso turistico”.