LUCCA – Ci saranno – per la prima volta – anche dei talk show all’interno del programma 2024 del Lucca Summer Festival.

E’ questa l’ultima novità annunciata nella presentazione ufficiale del cartellone del festival targato D’Alessandro e Galli che prende ufficialmente il via domenica 2 giugno con l’unico concerto italiano di Eric Clapton, nel palco allestito sotto le Mura di Lucca.

E proprio su quel palco dove si sono esibiti dai Rolling Stones a Roger Waters, da Elton John a Ennio Morricone si è svolta la conferenza stampa di presentazione del programma della ventiseiesima edizione della manifestazione. «Le Mura – dice il sindaco Mario Pardini – rappresentano un posto incredibile, che ha permesso di portare a Lucca nomi altrettanto incredibili per realtà come la nostra. Il fatto che il Summer sia in continua crescita ed evoluzione è decisamente importante e sta anche alla base del rinnovo per altri 5 anni del protocollo tra la città e l’organizzazione». Soddisfazione anche da parte del presidente della Provincia, Luca Menesini, che ha sottolineato come anche quest’anno l’edizione sia stata pensata per accontentare un pubblico trasversale sia per gusti musicali, sia per età: «Il fatto che vi siano tanti giovani talenti – sottolinea – rappresenta un ottimo modo per avvicinare i più giovani alla musica, proprio attraverso i concerti».

Il promoter Mimmo D’Alessandro mette l’accento proprio sulla novità dei talk show che animeranno 3 serate: «Si tratta di un’edizione zero – dice – ma penso possa avere un buon riscontro di pubblico e che, per il Lucca Summer Festival rappresenti un’evoluzione».

Gli incontri saranno 3, come si diceva, saranno condotti dal caporedattore de ‘Il Fatto Quotidiano’, Alessandro Ferrucci e sono in programma il 25 giugno con Vittorio Cecchi Gori come ospite principale, il 4 luglio con un panel di ospiti ancora da svelare e l’8 luglio con la presentazione dell’ultimo libro di Marco Travaglio.

Ma se i talk show rappresentano la novità di quest’anno, la vera protagonista è la musica. Quest’anno si inizia a giugno, cioè circa un mese prima rispetto alla norma, con i concerti di Eric Clapton e le due date italiane di Ed Sheeran (8 e 9 giugno): tutti e due gli artisti saranno sul palco sugli spalti delle Mura, così come lo stesso palco ospiterà anche Riccardo Muti e l’Orchestra Cherubini al completo per il concerto che celebra Giacomo Puccini, in programma il 28 giugno.

Dopo questa data, il Summer Festival si trasferisce dentro le Mura e torna a ‘occupare’ il suo palco ‘storico’, quello di piazza Napoleone, dove si inizia il 30 giugno con gli Swedish House Mafia.

Spazio al rap il 3 e il 5 luglio, quando protagonisti saranno rispettivamente Tedua e Geolier, mentre il 6 luglio il palco ospiterà una delle date più interessanti, quella degli Smashing Pumpkins che divideranno la serata con Tom Morello.

Una leggenda vivente sarà in piazza Napoleone il 7 luglio: Rod Stewart che con la sua musica ha attraversato i decenni e che, a Lucca, ripercorrerà le tappe salienti della sua carriera.

L’11 luglio torna, invece, la musica italiana con un artista che proviene dal mondo indie, Calcutta, mentre il giorno successivo la dimensione torna internazionale con i ritmi tra rock e soul di Lenny Kravitz.

Un ritorno in piazza Napoleone è quello di Diana Krall che sarà protagonista della serata del 15 luglio, mentre, il giorno successivo, lo stesso palco sarà dell’ex frontman dei Creedence Clearwater Revival, John Fogerty.

Salmo e Noyz saranno a Lucca il 18 luglio, mentre il 19 i colori e le note di Mika riempiranno piazza Napoleone. Il 20 toccherà invece a Sam Smith.

Doppia data per i Duran Duran: dopo che la prima data – in programma il 21 – è andata sold out in poche ore, la D’Alessandro e Galli ha deciso di aggiugerne un’altra il 23 luglio e, così, la band di Simon LeBon salirà due volte sul palco lucchese quest’anno. Ci si avvia, così, alla chiusura del festival, con i Toto e Marcus Miller che divideranno il palco il 24 luglio e l’indie tutto italiano di Gazzelle che, per una coincidenza numerica, chiude la 26esima edizione proprio il 26 luglio.

«Sono molto soddisfatto di questa edizione – conclude il promoter D’Alessandro – perché riusciamo veramente a coprire moltissimi generi e a soddisfare le diverse fasce di età. Non solo, la mia soddisfazione più grande è quella di essere riuscito a portare la musica classica all’interno del Lucca Summer Festival, con una serata speciale, dedicata a Giacomo Puccini nell’anno delle celebrazioni del centenario della morte e con una serata affidata a Riccardo Muti, che non ha certo bisogno di presentazioni».

Tutte le informazioni sui concerti si trovano sul sito della manifestazione (www.luccasummerfestival.it), dove sono attivate anche le prevendite dei biglietti, che, comunque, si trovano anche sui normali circuiti di vendita online.