VOLTERRA – Cassa di Risparmio di Volterra amplia l’offerta assicurativa e lancia un nuovo prodotto volto a tutelare la salute dei clienti e delle loro famiglie.

Si tratta della polizza NET Dental, studiata per le esigenze di protezione odontoiatrica dei clienti di CRV realizzata in collaborazione con la Compagnia Net Insurance, con cui recentemente l’Istituto ha rafforzato la partnership. L’accordo rappresenta una ulteriore testimonianza dell’attenzione e della vicinanza ai consumatori di cui la Cassa di Risparmio di Volterra, Istituto a vocazione territoriale, da sempre è simbolo.

Il prodotto, della durata di un anno a tacito rinnovo, è destinato a coloro i quali intendano tutelarsi in tutto o in parte per le spese relative a prestazioni di emergenza o prevenzione odontoiatrica e può essere esteso anche al gruppo familiare. La Compagnia garantisce all’assicurato le prestazioni sia presso Strutture Convenzionate (con i costi a completo carico della Compagnia), sia presso Strutture non Convenzionate (a rimborso entro certi limiti di indennizzo). Un tema, quello della prevenzione, che – fortemente trascurato durante i mesi dell’emergenza pandemica – ora è tornato più che mai attuale.

“Questa iniziativa è coerente con il nostro impegno ad essere sempre vicini e attenti alle esigenze dei nostri clienti” – ha commentato Stefano Pitti, Direttore Generale di CRV – “Ampliando l’offerta bancaria con soluzioni legate al mondo della Protezione e della Salute, CRV rafforza il suo ruolo come punto di riferimento per il territorio e sottolinea il proprio impegno a soddisfare le esigenze assicurative di clienti e famiglie nel concreto”.