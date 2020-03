Coronavirus. 12 casi positivi in Rsa, attivata l’unità di crisi

Sono 12 le persone risultate positive al Coronavirus all’interno di una residenza sanitaria assistita a Grosseto. Si tratta di dieci anziani ospiti della struttura e di due operatori. La rsa ha già provveduto a sistemare in zone separate i degenti non contagiati da quelli risultati positivi. Intanto la Asl Toscana sud est, a cui fa riferimento anche la provincia di Grosseto, ha reso operativa ufficialmente da oggi l’unità di crisi per la gestione delle emergenze Covid nelle Rsa.

Contagi anche nell’aretino Nel territorio della Asl sud est rientra anche la Rsa di Bucine (Arezzo), che conta 22 positivi tra i degenti e altri 8 tra gli operatori.