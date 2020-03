Rispetto a ieri, record di casi positivi che sono 106 in più (erano stati +44 giovedì, +57 mercoledì e +56 martedì) per un totale di 4.049 tamponi effettuati per 470 positivi, pari al 11,6% (ieri era 11,5, mercoledì a 11,4 e martedì al 10,2%). In Totale sono 10 i contagiati toscani già guariti e dimessi (+3 rispetto a ieri) e restano a 5 i deceduti.