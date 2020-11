Coronavirus. La Toscana diventa zona rossa. Ecco le nuove restrizioni

La Toscana entra nella zona rossa. A pochi giorni dal passaggio nella fascia arancione, la Regione cambia nuovamente colore. E questo vuol dire anche nuove restrizioni rispetto a quelle già in vigore. Il Minsitro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata il passaggio per Toscana e Campania, al termine della riunione della cabina di regia. Le nuove misure saranno in vigore da domenica 15 novembre

Le nuove restrizioni Resta valido il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5. E’ vietato ogni spostamento, in entrata e uscita, e anche ogni spostamento nel territorio salvo i motivi validati per legge. Chiusi bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie con eccezione della consegna a domicilio e apertura fino alle 22 la ristorazione da asporto. Chiusi anche i negozi al dettaglio tranne gli alimentari, le farmacie e le edicole. Chiusi i mercati di generi non alimentari. Restano sospese le attività sportive, anche se svolte in centri all’aperto. L’attività sportiva è possibile solo all’aperto e in forma individuale. La didattica in presenza è valida solo per scuola dell’infanzia, elementari e prima media. Possibile fare una passeggiata in prossimità della propria abitazione con la mascherina e rispettando la distanza di un metro. Parrucchieri e barbieri restano aperti anche nelle zone rosse, chiusi i centri estetici. Restano chiusi i musei e le sale cinematografiche.