Coronavirus. Per un giorno la Toscana torna gialla, ecco cosa si può fare domenica

Per un solo giorno, domenica 20 dicembre, la Toscana torna in fascia gialla. Non è stato il Ministro della Salute Roberto Speranza a firmare l’ordinanza, il passaggio avviene per scadenza dell’ordinanza vigente. Una magra consolazione per cittadini ed esercenti che avranno poco meno di 24 ore per godere di limitazioni meno stringenti in vista delle nuove misure previste dal Dpcm di Natale in vigore da lunedì 21 dicembre.

Coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5 Come nel resto d’Italia anche in Toscana sarà in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 salvo situazioni di lavoro, necessità e salute (da provare con l’autocertificazione).

Chiusura dei centri commerciali Restano chiusi, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, supermercati, tabaccherie ed edicole all’interno dei centri commerciali.

Bar e ristoranti Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Trasporto pubblico Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico.

Sale giochi Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e nelle tabaccherie.

Le chiusure Musei e mostre saranno chiusi così come piscine, palestre, teatri, cinema e centri sportivi