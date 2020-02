Coronavirus in Toscana. Salgono a 4 i contagiati, 2 nuovi casi a Firenze

Altri due casi sospetti positivi di coronavirus a Firenze: sono entrambi in attesa della validazione dell’Iss che ancora manca per i primi due registrati nella regione ovvero l’imprenditore fiorentino di 63 anni ricoverato a Firenze e l’informatico di 49 anni, di Pescia (Pistoia), che si trova all’ospedale pistoiese. Lo rende noto la Regione Toscana.

Chi sono Uno dei due nuovi casi sospetti è un vicino di casa del 63enne: l’uomo, 65 anni, si trovava già da un giorno ricoverato a Careggi per un controllo a seguito di un intervento a cui si era sottoposto un mese prima. Al momento è in isolamento. L’altro caso sospetto è uno studente del Nord Europa, 26 anni, a Firenze da agosto scorso. Abita in centro. Era tornato nel proprio paese per quattordici giorni e la settimana scorsa, con scalo a Monaco, di nuovo a Firenze. Ha accusato febbre ed è stato ricoverato stanotte, con percorso riservato, all’ospedale di Ponte a Niccheri: è in buone condizioni e la temperatura è già tornata nella norma.