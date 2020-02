Ladri di carburante. Rubano 5mila litri di gasolio dai tir in sosta, denunciati

Si sarebbero introdotti più volte nel piazzale di una ditta di autotrasporti a Calenzano, rubando gasolio dai tir in sosta. Per questo due uomini sono stati denunciati dai Carabinieri. Secondo i militari, avrebbero portato via complessivamente 5mila litri di gasolio.

In cerca degli acquirenti I due, entrambi di origine romena, sono stati individuati grazie alle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della ditta. Gli accertamenti proseguono per individuare gli acquirenti del carburante.