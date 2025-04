Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – Dopo 6 anni torna a Siena #NonCiFermaNessuno, il tour motivazionale ideato da Luca Abete e rivolto a giovani universitari.

L’appuntamento è previsto per martedì 8 aprile, alle ore 10.00, presso l’Auditorium del Santa Chiara Lab dell’Università di Siena (Via Valdimontone, 1).

Un progetto di comunicazione innovativa che, da 11 anni, coinvolge attivamente studenti e studentesse universitarie, offrendo loro l’opportunità di raccontarsi e confrontarsi con Luca Abete durante un talk che promuove l’ascolto e la condivisione.

Il claim di quest’edizione, Nessunə è solə, stimola una riflessione sulle nuove solitudini che vivono i giovani e che «non si misurano più in metri di distanza, ma in millimetri di empatia» come spiega Luca Abete.