LUCCA – E’ attivo anche per le province di Lucca e di Massa Carrara, compresi i comuni della Versilia il Numero unico di emergenza (Nue) 112.

E’ stato pertanto completato lo switch telefonico su tutte le centrali di secondo livello (polizia di Stato, carabinieri, vigili del fuoco ed emergenza sanitaria) per tutte le chiamate di soccorso. Un unico numero di emergenza, il 112, in precedenza già attivo in quattro province toscane: Firenze, Prato, Arezzo, Pistoia e Valdinievole.

Servizio per 4,5 milioni di utenti al giorno

Terminata l’estensione del Nue 112 in tutte le province toscane, spiega una nota dell’Asl Toscana nord ovest, prevista per la fine di aprile, la Centrale unica di risposta (Cur 112) Regione Toscana, situata presso il presidio Palagi di Firenze, offrirà un servizio a 4,5 milioni di utenti al giorno, compresi i cittadini residenti, i turisti e coloro che transitano in Toscana per lavoro.

La centrale più grande d’Italia

La centrale toscana è la più grande d’Italia, gestisce 80 centrali operative diffuse su tutto il territorio ed è in grado di governare le richieste di soccorso provenienti anche dalla regione Marche-Umbria (centrale gemella) per un totale di 7 milioni di utenti serviti.