BUTI (PI) – Prima edizione per “Olio in Castello”, il format ideato dal Comune di Buti per il 7, 8, 9 novembre 2025, che propone una nuova chiave di lettura per l’olio ed il territorio dei Monti Pisani.

Un progetto realizzato grazie ad un contributo della Regione Toscana, del Distretto Rurale Valdera Valdarno Inferiore e il supporto della Pro Loco di Buti.

Tre giorni durante i quali nelle scuole si parlerà di olivicoltura e si visiteranno i frantoi, si terranno corsi di avvicinamento alla degustazione dell’olio con Slowfood, si proveranno interessanti abbinamenti olio-formaggi con ONAF, si faranno riflessioni sul rapporto olio-vino con la FISAR. Il tutto introdotto e valorizzato dal magistrale intervento dell’Accademia dei Georgofili che approfondirà il profondo legame tra gli olivi e il paesaggio.

Di grande importanza anche la riflessione che si farà sabato mattina sulla collaborazione tra olivicoltori hobbisti, frantoi e aziende agricole finalizzata a preservare il territorio.

Durante le giornate di sabato e domenica sarà poi possibile visitare i frantoi, il Castello di Buti, saranno fatte passeggiate e pic-nic tra gli olivi, sarà possibile avventurarsi tra gli oliveti in e-bike e sabato mattina avremo l’inaugurazione dell’Oleoteca di Buti un luogo dedicato al buon olio del Monte e non solo.

“La Toscana diffusa arriva nel Castello restaurato e non poteva essere se non per celebrare e promuovere l’olio di Buti e del Monte Pisano. Una Tre giorni ricca di opportunità e di approfondimento per tutti che coinvolgerà dai produttori d’olio ai bambini con le scuole e le famiglie e tutti coloro che vogliono conoscere il territorio di Buti con le sue eccellenze” commenta la Sindaca Arianna Buti.

Importante anche la partecipazione del mondo della ristorazione e dell’accoglienza che consentirà a chi verrà a Buti nei giorni del weekend di vivere appieno una esperienza gastronomica nella quale l’olio diventa un elemento chiave che valorizza ogni pietanza.

Dalla brioche alla tagliata ai cioccolatini ai cocktail alle focacce agli aperitivi alla zuppa agli spuntini alla semplice e ineguagliabile “fettunta” toscana, fino alla tavolata di “degustazione conviviale” organizzata con il supporto della Strada dell’Olio dei Monti Pisani che sabato 8 dalle ore 17 attraverserà la piazza principale del paese incrociando i canti dei “Contrasti in 8° rima”.

“Un lavoro – conclude Federico Picardi, Ass.re all’agricoltura, turismo e innovazione – svolto con grande impegno e lungimiranza di tutti i partner, dei ristoratori e degli operatori economici che stanno collaborando al progetto e che ha portato a ideare

un format che potrebbe negli anni futuri essere esteso a tutto il Monte”.

Programma completo, informazioni, prenotazioni e iscrizione agli eventi su www.visitbuti.it

