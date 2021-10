SIENA – L’offerta formativa dell’Istituto d’istruzione superiore Sallustio Bandini di Siena non si ferma. E per garantire a tutti gli studenti in uscita dalle classi terze delle scuole Secondarie di primo grado della provincia di orientarsi e scegliere al meglio il proprio futuro scolastico, arriva la campagna di orientamento 2022-2023 ‘Segui il tuo istinto’ con quattro Open day virtuali.

Giovedì 28 ottobre, giovedì 18 novembre, venerdì 10 dicembre e venerdì 21 gennaio 2023 sarà possibile collegarsi on line direttamente dal sito dell’Istituto – www.istitutobandini.it – ed entrare virtualmente nelle aule dei settori di indirizzo Interior design e architettura, Sostenibile/CAT, Comunicazione visiva, Turismo, Economico sportivo, Economico 3.0. Sarà possibile scoprire tutte le opportunità che ciascun indirizzo offre, parlare con la commissione di orientamento e assistere alla presentazione della scuola. Gli open day si svolgeranno dalle ore 18 alle ore 19. Sul sito è disponibile anche la brochure con tutti i corsi.