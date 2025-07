Tempo lettura: 2 minuti

SIENA – Appuntamento nella maestosa cornice di Piazza del Campo con lo spettacolo dal vivo della rassegna del Comune di Siena “Sboccia l’Estate”, edizione 2025, sotto la direzione artistica del direttore dei Teatri di Siena Vincenzo Bocciarelli.

Una serie di eventi imperdibili tra opera lirica, danza, musica e cinema. Otto spettacoli internazionali, da venerdì 18 luglio a lunedì 28 luglio, nati in collaborazione con importanti istituzioni musicali e artistiche.

“Un’emozione unica – spiega il direttore dei Teatri di Siena Vincenzo Bocciarelli – c’è molta attesa per questi eventi in Piazza del Campo, dedicati alla nostra città, nati in collaborazione con prestigiose realtà italiane e internazionali. Protagonisti d’eccezione come l’opera lirica, la musica sinfonica, il balletto e il grande cinema internazionale. Riuscire a tenere insieme sotto il cielo di Piazza un’offerta così variegata e ricca, gratuita per la città, è per me motivo di grande orgoglio”:

Al via venerdì 18 luglio, alle 21.30, con il “Concerto per l’Italia”. Sul palco l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai sotto la direzione di James Conlon, in collaborazione con Accademia Musicale Chigiana. Domenica 20 luglio, alle 21.30, “Siena Vox Una: la Città canta Carmina Burana” di Carl Orff, promosso dall’Unione Corale Senese “Ettore Bastianini” in collaborazione con Amat.

Lunedì 21 luglio, alle 21.30, “Io ballo da sola”, proiezione del film di Bernardo Bertolucci, in collaborazione con Terra di Siena International Film Festival. Martedì 22 luglio, alle 21.30, “Omaggio a Franco Battiato”, con il concerto de La Cruna del Lago e l’Orchestra Sinfonica Internazionale diretta dal Maestro Leonardo Quadrini. Ospite speciale Antonella Ruggiero in concerto.

Giovedì 24 luglio, alle 21.30, “Food” con Paolo Fresu e Omar Sosa in collaborazione con Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz. Venerdì 25 luglio, alle 21.30, “The Opera! Arie per un’eclissi”, proiezione del film con la regia di Paolo Gep Cucco e Davide Livermore. Sabato 26 luglio, alle 21.30, “La Dernière Danse?” del Balletto di Roma, con le coreografie di Micha Van Hoecke. Ultimo appuntamento in Piazza del Campo lunedì 28 luglio, alle 21.30, con l’opera lirica “La Traviata” dell’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto diretta dal Maestro Marco Severi.

Ogni evento, ad eccezione del “Concerto per l’Italia” di venerdì 18 luglio, in collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana, è gratuito, e con accesso libero senza prenotazione. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30 e l’accesso del pubblico alla platea potrà avvenire a partire dalle ore 20.45.

Per diversamente abili e ultraottantenni sarà possibile riservare un posto chiamando il numero telefonico 0577 292138.

“Sboccia l’estate” proseguirà poi anche nel mese di agosto in altre suggestive location cittadine. Il programma completo sul sito dei Teatri di Siena www.teatridisiena.it