Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Prima volta in Cina per l’Orchestra da Camera Fiorentina.

Dal 18 al 27 luglio la compagine fondata e diretta dal maestro Giuseppe Lanzetta sarà nel Paese del Dragone per ben 9 concerti che si svolgeranno nei maggiori teatri e centri culturali.

La tournée prenderà il via venerdì 18 luglio al Guangming Culture and Art Center di Shenzhen, per proseguire il 19 al Grand Theatre di Zhuhai, il 20 al City Cultural and Art Center di Zhongshan, il 21 al Jinsha Lake Theater di Hangzhou, il 23 allo Xiuhu Music Hall di Jiaxing, il 24 al Cultural and Art Center di Suzhou, il 25 al Grand Theatre di Nantong, il 26 al Lychee Grand Theatre di Nanchino, e chiudersi il 27 luglio all’Oriental Art Center di Shanghai.

Al pubblico asiatico l’Orchestra da Camera Fiorentina proporrà un concerto dedicato alle grandi colonne sonore del cinema: da “La vita è bella” a “Nuovo Cinema Paradiso”, da “C’era una volta in America” a “Il gattopardo”. E ancora, “Il Padrino”, “La leggenda del pianista sull’Oceano”, “Amarcord”, “Otto e mezzo”.

Una cavalcata attraverso partiture che Nicola Piovani, Ennio Morricone, Nino Rota e Luis Bacalov hanno regalato alla settima arte. Nel finale non mancheranno richiami della tradizione classica italiana, con brani di Donizetti, Vivaldi, Puccini e dello stesso Lanzetta, che in questa parte del concerto lascerà il podio a un’altra eccellenza della direzione d’orchestra, Lior Shambadal, già a capo della Berliner Symphoniker.

orchestradacamerafiorentina.it