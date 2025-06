Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Dal 6 giugno al 16 luglio torna Ville e Giardini incantati: 14 concerti tra storia, arte e grandi solisti. Novità dell’edizione 2025 sono l’ingresso di Forte Belvedere e Villa Bardini nel circuito.

È pronta a prendere il via la nona edizione di Ville e Giardini incantati, la rassegna estiva dell’Orchestra della Toscana che intreccia musica e luoghi d’arte, realizzata in collaborazione con l’istituzione Museo autonomo delle Ville e Residenze monumentali fiorentine del Ministero della Cultura.

Un percorso che dal 2017 anima giardini e sale delle Ville Medicee, Patrimonio UNESCO, e che quest’anno si amplia con due nuovi spazi nel cuore di Firenze: Forte Belvedere e Villa Bardini, punti panoramici d’eccezione affacciati sulla città.

Dal 6 giugno al 16 luglio, quattordici concerti scandiranno il calendario estivo, offrendo al pubblico l’occasione di vivere la musica in contesti che parlano di storia e di paesaggio. Protagonisti sul palco, accanto all’ORT, saranno molti dei suoi musicisti: prime parti e la spalla dell’orchestra interpreteranno da solisti un repertorio che attraversa i secoli, dal classicismo viennese al Novecento. Sul podio, spicca la presenza di Diego Ceretta, direttore principale dell’ORT, insieme a lui nel programma i direttori Giampaolo Pretto, Aram Khacheh e Giovanni Conti.

I luoghi: tra Ville Medicee e nuove prospettive

Le Ville Medicee, riconosciute come patrimonio dell’Umanità, restano il cuore pulsante della rassegna: Poggio a Caiano, La Petraia, Cerreto Guidi, Pratolino, Quarrata e Seravezza ospiteranno come ogni anno i concerti, a cui si aggiungono per la prima volta Forte Belvedere e Villa Bardini. Due sedi che, pur non appartenendo al circuito mediceo, si inseriscono con naturalezza nello spirito della manifestazione, offrendo scorci e prospettive inedite sulla città e sul territorio.

Il programma 2025 alterna grandi pagine del repertorio classico a incursioni nel Novecento. Tra i solisti, spiccano le prime parti dell’ORT: la spalla dell’orchestra il violinista Giacomo Bianchi, il violista Stefano Zanobini, la flautista Viola Brambilla, il clarinettista Fabrizio Fadda, insieme alla violoncellista Klara Wincor. Completano il cast il Quintetto a fiati e il Sestetto dell’ORT.

I concerti, della durata di circa un’ora senza intervallo, propongono pagine di Mozart, Haydn, Beethoven, Čajkovskij, Rossini, ma anche di Sollima, Honegger, Berio, Rota, costruendo percorsi musicali che dialogano con l’architettura e il paesaggio.

Visite guidate e ristorazione

Ad arricchire l’esperienza, la possibilità di partecipare a visite guidate gratuite o a pagamento in alcune delle sedi: tra queste, La Petraia, Poggio a Caiano, Cerreto Guidi e Seravezza. Inoltre, in alcune Ville sarà disponibile un servizio di ristorazione con buffet su prenotazione (Petraia, Cerreto Guidi, Poggio a Caiano, Quarrata), mentre per Villa Bardini e Seravezza sono attivi punti ristoro e strutture locali.

Informazioni e biglietti

Tutti i concerti iniziano alle 21:30, ad eccezione di quello al Parco Mediceo di Pratolino (ore 18:30). L’ingresso ha un costo di €15,00 (ridotto €12,00 per i soci Unicoop Firenze), con ingresso gratuito su prenotazione per gli appuntamenti a Serno) e Quarrata (dal 1° luglio).

I biglietti sono acquistabili dal 6 maggio (eccetto che per Forte Belvedere e Villa Bardini che verranno messi in vendita successivamente) presso la Biglietteria del Teatro Verdi di Firenze, nei punti vendita Box Office – Ticketone e online su Ticketone.it

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita