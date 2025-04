Tempo lettura: 2 minuti

SAN QUIRICO D’ORCIA (SI) – La tradizionale cena del sabato dell’Orcia Wine Festival sarà per la prima volta nella storia preparata a più mani dai cuochi del territorio.

Appuntamento sabato 26 aprile, a partire dalle 20.15, a Palazzo Chigi, dove cinque professionisti dei ristoranti del territorio, sotto l’egida dell’Alleanza dei Cuochi di Slow Food, daranno vita ad altrettante portate che andranno ad abbinarsi ai vini delle ventuno aziende che parteciperanno all’Orcia Wine Festival.

“La cena a Palazzo Chigi è uno dei momenti più attesi dell’Orcia Wine Festival – sottolinea il sindaco di San Quirico d’Orcia, Marco Bartoli -. Cenare nelle sale affrescate del nostro palazzo settecentesco è un’esperienza unica e irripetibile. Quest’anno saranno i protagonisti della cucina e della ristorazione del territorio a preparare i piatti, in abbinamento con i vini Orcia, un binomio che esalta i sapori e la tradizione di una terra che esprime grandi eccellenze enologiche ed agroalimentari come la Val d’Orcia”.

“Un’altra delle novità di questa quattordicesima edizione, questa della cena, fortemente voluta dal Consorzio e dell’Amministrazione Comunale per valorizzare i cuochi e i vini del nostro territorio, insieme simbolo di espressione della tradizione enogastronomica”, spiega la Presidente del Consorzio, Giulitta Zamperini.

La cena, aperta a tutti su prenotazione obbligatoria e fino a esaurimento posti, vedrà all’opera Massimo Rossi, per l’Alleanza dei cuochi di Slow Food, con i finger food dalla Cassetta di Cottura di Slow Food; poi Gianluca Monaci dell’Ombelico del Mondo; il primo piatto sarà cucinato da Matteo Antoniello del ristorante dell’Hotel La Posta, mentre il secondo piatto da Luca Vagnoli di La Bottega delle Carni – Sapore di Val d’Orcia. Il dessert sarà composto con il gelato di Lorenzo Senesi della gelateria Golosi di Gelato ed elaborato da Matteo Antoniello. Le portate saranno servite ai tavoli nelle suggestive sale di Palazzo Chigi in abbinamento ai vini delle ventuno aziende partecipanti all’Orcia Wine Festival.

Le informazioni per prenotare, oltre che per il programma di tutto l’evento, sono disponibili sul portale www.orciawinefestival.wordpress.com

Tante dunque le attività in programma per la quattordicesima edizione dell’Orcia Wine Festival, in programma dal 24 al 27 aprile, evento promosso dal Comune di San Quirico d’Orcia – organizzatore del festival in collaborazione con il Consorzio del Vino Orcia – per il quale si annuncia il record di aziende vitivinicole partecipanti alla kermesse enologica dedicata ai vini della denominazione del territorio, nelle sale affrescate di Palazzo Chigi dove per quattro giorni troveranno spazio degustazioni tecniche guidate e banchi di assaggio.

Ventuno come detto le cantine partecipanti all’edizione 2025: Atrivm, Bagnaia, Campotondo, Capitoni, Casagori, Dirimpettaio, Donatella Cinelli Colombini, Fabbrica Pienza, La Canonica, La Grancia di Spedaletto, La Nascosta, Olivi – Le Buche, Palazzo Massaini, Podere Albiano, Poggio Grande, Roberto Mascelloni, Sampieri del Fa’, Sassodisole, Tenuta Sanoner, Valdorcia Terre Senesi, Vegliena.

Il programma della manifestazione è già disponibile sul portale www.orciawinefestival.wordpress.com dove sono presenti anche tutte le informazioni per godere del territorio, dall’ospitalità alla ristorazione, passando per le attrazioni storico-artistiche.

Informazioni – Ufficio Turistico San Quirico d'Orcia T 0577.899728 – 3791294369 – www.visitsanquirico.it – www.orciawinefestival.wordpress.com Mail info@visitsanquirico.it