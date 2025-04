Tempo lettura: < 1 minuto

CHIANCIANO TERME – “A Chianciano Terme esiste ormai da tempo un problema di ordine pubblico con ripetuti episodi di carattere violento e di vandalismo che deve urgentemente essere risolto.

L’Amministrazione comunale, per quanto di sua competenza, ha segnalato alle Forze dell’Ordine e al Prefetto di Siena, che si erano presi l’impegno a risolverla, quanto la situazione fosse ormai insostenibile e pertanto chiediamo nuovamente un intervento immediato e risolutivo. In assenza di una risposta, a tutela dei miei concittadini, sono pronta a consegnare nelle mani del Prefetto di Siena le chiavi del Comune perché lo Stato non può abbandonare una sua articolazione”.

Lo sottolinea la Sindaca di Chianciano Terme Grazia Torelli in conseguenza di nuovi episodi di vandalismo che hanno interessato la cittadina termale ad opera di una persona nota alle forze dell’ordine e più volte segnalata.

“Chianciano Terme, seguendo la sua storica vocazione solidaristica è tra le comunità della provincia di Siena che offre il maggior contributo sul tema dell’accoglienza. E’ altresì fondamentale che le articolazioni dello Stato, tuttavia, di fronte ad episodi di ordine pubblico che possono minare la serenità dei cittadini e la vocazione turistica e di accoglienza della nostra città, agiscano in modo sinergico e non ciascuno solo per il proprio ambito di competenza facendosi carico, accanto a politiche di integrazione, anche della sicurezza dei propri cittadini”.

“Si tratta di episodi intollerabili ed è incomprensibile l’inerzia degli organismi preposti di fronte ad episodi criminali – aggiunge il Presidente dell’Associazione albergatori Daniele Barbetti. – E’ necessario che le Forze dell’Ordine, la Prefettura e la magistratura intervengono immediatamente per ripristinare il senso di sicurezza necessario alla comunità di Chianciano Terme e allo sviluppo della stagione turistica per la quale anche la sicurezza è un fattore fondamentale”.