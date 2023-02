SIENA – Saranno Roberto di Jullo e Marco Lodola a dipingere i drappelloni 2023.

Il primo, che realizzerà il cencio di Provenzano, ha già avuto modo di lavorare già a Siena, con l’allestimento “Cavalli in Palio” del 2019 nei Magazzini del Sale e la collettiva “Cavalli d’autore” ospitata, lo scorso anno, al S. Maria della Scala. In passato a lavorato per la Rai e ha esposto in diversi contesti internazionali, come Tunisi, Algeri, Atene, Rabat.

Lodola, che sarà incaricato per agosto, è tutt’ora protagonista con la mostra “Dama, cavalieri e nobili destrieri”, inaugurata lo scorso novembre all’interno del S. Maria della Scala.