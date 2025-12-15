Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Paolo Ruffini è il “Comunicatore Toscano 2025”. Il riconoscimento, attribuito dal Corecom Toscana, celebra l’attore, autore e conduttore per la sua “capacità unica di coniugare talento artistico, sensibilità sociale e profondità umana in un linguaggio autentico e inclusivo”.

La motivazione ufficiale elogia il suo impegno nel mondo della disabilità, trasformando palcoscenici teatrali, cinematografici e televisivi in spazi di dialogo, solidarietà e rispetto.

La cerimonia si è svolta nella sala delle Feste di Palazzo Bastogi, in via Cavour 18. Presenti la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi, l’assessora alla Cultura Cristina Manetti e il presidente del Corecom Marco Meacci. L’evento è stato moderato da Carlotta Agostini, membro del Comitato regionale per le comunicazioni.

“Intelligenza, ironia e impegno sociale. Paolo Ruffini rappresenta la toscanità nel senso più ampio”, ha dichiarato Saccardi. “È una persona di grande qualità, capace di trasformare la comunicazione in relazione, dando voce a mondi invisibili con un linguaggio immediato e mai superficiale. L’ironia per lui è uno strumento culturale e umano”.

Meacci ha aggiunto: “Un riconoscimento importante per un personaggio unico, un vero toscano che domina teatro, cinema, scrittura e social. La sua sensibilità sociale emerge negli spettacoli con ragazzi disabili, dove il tema dell’umanità e della contaminazione diventa centrale”.

Emozionato, Ruffini ha risposto: “La comunicazione è responsabilità, soprattutto oggi con guerre e inquinamento sociale. Sui social possiamo trasmettere cose belle, renderlo umano. Ringrazio la Toscana e spero di continuare a coinvolgere bambini e persone con sindrome di Down, che non inizierebbero mai una guerra”.

Manetti ha concluso: “Ruffini è il comunicatore dell’anno. Dalla comicità livornese ai progetti inclusivi, entra in sintonia con i giovani, incarnando una toscanità autentica che il Corecom ha premiato”.

L’arte di Ruffini ruota attorno al sociale. Il suo spettacolo teatrale “DIN DON DOWN – Alla ricerca di (D)io”, con gli attori disabili della Compagnia Mayor Von Frinzius, è sold out ovunque: debuttato nella stagione 2024/25, ne conta oltre 50 repliche nella 2025/26, con nuove date in arrivo. Un mix di comicità, tenerezza e spiritualità che ha conquistato milioni di visualizzazioni virali sui social.

